Vaiolo delle scimmie, l’Ue firma accordo per 100mila dosi di vaccini

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Oggi firmerò un accordo per l’acquisto di 100mila dosi di vaccini impiegate per contrastare la diffusione del vaiolo delle scimmie. Così la commissaria europea alla Salute e alla Sicurezza alimentare Stella Kyriakides, nel corso della riunione del Consiglio Ue della Salute che si sta tenendo a Lussemburgo.

“Questa è la prima volta che utilizziamo fondi Ue per acquistare vaccini da distribuire successivamente agli Stati membri”, ha continuato Kyriakides sottolineando che le dosi saranno messe a disposizione dei Paesi su richiesta. Nell’Ue sono oltre 900 i casi registrati di persone infette da vaiolo delle scimmie rispetto ai quasi 1400 casi rilevati a livello mondiale.

