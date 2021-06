São Paulo anticipates vaccination of the adult population for September

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – This Sunday (13), the governor of São Paulo, João Doria announced that the entire adult population of the state should be vaccinated against Covid-19 until September 15, anticipating in more than 1 month the previous estimate. In the new schedule, the population over 40 years can be vaccinated this month.

“This is the result of work, planning and logistics of the public health system of São Paulo. It is a victory for work and science, of respect for health and life and a sense of urgency to protect lives. The vaccine will beat the virus, health will overcome denialism and we, here in São Paulo, are on the side of science, health and life”, said Doria.

The expansion of target audiences and the projection of the new calendar are based on estimates of deliveries from the Ministry of Health. With the arrival in Brazil of new immunizers from Pfizer and Janssen and more deliveries of butantan and Fiocruz / Astrazeneca vaccines, it was possible to anticipate the end of vaccination of the adult population.

To try to control the pandemic until immunization, the government continues in the so-called “transition phase”, in which economic activities are allowed until 9 pm with a maximum of 40% occupancy in the establishments. Even so, the occupancy rate of ICU beds in the state of São Paulo is 82%, with 11,000 patients hospitalized.

According to data available on the São Paulo Government Portal, until this Sunday, a total of 19,328,958 doses were applied, 13,374,451 in the first dose and 5,954,507 to complete the immunization cycle. Therefore, 12.86% of the state population has already been vaccinated with both doses.

According to a CNN Brazil survey based on data from the state Department of Health, notifications of hospitalizations and deaths after hospitalization have dropped in five age groups since the beginning of vaccination. They are: more than 100 years; aged between 90 and 99; 80 and 89; 70 and 79; and 60 and 69.

IL GOVERNATORE DI SAN PAOLO: “ENTRO SETTEMBRE OBIETTIVO TUTTI VACCINATI”

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il governatore di San Paolo, João Doria, ha annunciato che l’intera popolazione adulta dello Stato dovrebbe essere vaccinata contro il Covid-19 entro il 15 settembre, anticipando di oltre un mese la stima precedente.

Sulla base del nuovo programma, questo mese potrà essere vaccinata la popolazione con più di 40 anni di età.

“Si tratta del risultato del lavoro, della pianificazione e della logistica del sistema sanitario pubblico di San Paolo” ha detto Doria. “È una vittoria del lavoro e della scienza, del rispetto per la salute e della vita e un senso di urgenza per proteggere le vite. Il vaccino batterà il virus, la salute supererà il negazionismo e noi, qui a San Paolo, siamo dalla parte della scienza, della salute e della vita”.



L’allargamento della platea dei destinatari e la riorganizzazione del calendario si basano sulle stime delaborate dal ministero della Salute. Con l’arrivo in Brasile di nuovi vaccini, da quello dell’azienda Pfizer allo Janssen, e con l’aumento delle consegne da parte dell’Istituto Butantan e Fiocruz/Astrazeneca, è stato possibile anticipare la fine della campagna vaccinale rivolta alla popolazione adulta. Nel frattempo, per controllare la pandemia, il governo prosegue nella cosiddetta ‘Fase di transizione’, in cui le attività economiche sono consentite fino alle ore 21, mentre nei locali pubblici possono stare solo il 40% delle persone rispetto alla capienza. Anche così, ancora l’82% dei letti in terapia intensiva nello Stato di San Paolo risultano occupati, con 11.000 pazienti ricoverati.

Secondo i dati aggiornati a ieri, domenica 13 giugno, sul portale del governo di San Paolo, sono state somministrate in totale 19.328.958 dosi, 13.374.451 della prima e 5.954.507 di richiamo. Pertanto, il 12,86% della popolazione dello Stato è già stato vaccinato con entrambe le dosi. Secondo un sondaggio dell’emittente Cnn Brasil basato sui dati del dipartimento della Salute di Stato, dall’inizio della vaccinazione il numero dei ricoveri e dei decessi dopo il ricovero è diminuito nei cinque principali gruppi di età. In particolare si tratta di persone con oltre 100 anni, persone di età compresa tra 90 e 99 anni, 80 e 89, 70 e 79, e infine 60 e 69.

SÃO PAULO ANTECIPA VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO ADULTA PARA SETEMBRO

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Neste domingo (13), o governador de São Paulo, João Doria anunciou que toda a população adulta do estado deverá ser vacinada contra a Covid-19 até o dia 15 de setembro, antecipando em mais de 1 mês a estimativa anterior. No novo cronograma, a população com mais de 40 anos pode ser vacinada ainda este mês.

“Isso é fruto de trabalho, planejamento e logística do sistema de saúde pública de São Paulo. É uma vitória do trabalho e da ciência, de respeito à saúde e à vida e senso de urgência para proteger vidas. A vacina vai vencer o vírus, a saúde vai vencer o negacionismo e nós, aqui em São Paulo, estamos ao lado da ciência, da saúde e da vida”, declarou o Doria.

A ampliação dos públicos-alvo e a projeção do novo calendário se baseiam nas estimativas de entregas do Ministério da Saúde. Com a chegada ao Brasil dos novos imunizantes da Pfizer e da Janssen e mais entregas das vacinas do Butantan e da Fiocruz / Astrazeneca, foi possível antecipar o fim da vacinação da população adulta.

Para tentar controlar a pandemia até a imunização, o governo continua na chamada “fase de transição”, em que atividades econômicas são permitidas até as 21h com no máximo 40% de ocupação nos estabelecimentos. Mesmo assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo está em 82%, com 11 mil pacientes internados.

De acordo com dados disponíveis no Portal do Governo de São Paulo, até este domingo, foram aplicadas um total de 19.328.958 doses, sendo 13.374.451 em primeira dose e 5.954.507 para completar o ciclo de imunização. Portanto, 12,86% da população estadual já foi vacinada com as duas doses.

Segundo levantamento da CNN Brasil com base nos dados da Secretaria de Saúde estadual, as notificações de internações e mortes após hospitalização caíram em cinco faixas etárias desde o início da vacinação. São elas: mais de 100 anos; com idade entre 90 e 99; 80 e 89; 70 e 79; e 60 e 69.