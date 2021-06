Ddl Zan, il 15 giugno presidio al Senato. Le associazioni: “Audizioni scandalose nel mese pride”

ROMA – “Non ci sono più parole per descrivere la marea di fake news, insulti e discorsi privi di fondamento ai quali stiamo assistendo in Senato con le audizioni per la legge Zan“. Per questo, diverse associazioni LGBTI e movimenti della società civile saranno domani in Piazza Vidoni alle ore 17.00 al presidio lanciato sulla pagina della campagna Da’ Voce al Rispetto ‘Orgoglio in senato stop menzogne sul ddl Zan!’ Nel mese dell’orgoglio arcobaleno, “la Lega prova ad affossare la legge con tutti i mezzi, con un presidente di commissione che fa l’arbitro e il giocatore e per allungare i tempi porta in audizione personaggi privi di qualsiasi autorevolezza, che in altri Paesi vedrebbero il Senato solo nelle cartoline e che mettono in discussione con i loro deliri oscurantisti decenni di progresso sui diritti civili e delle donne”, denuncia una nota, e la commissione Giustizia di Palazzo Madama “si è praticamente trasformata in un circolo del Carroccio, dando credito a personaggi che accostano ancora omosessualità e pedofilia”.

Per questo “saremo in piazza con musica, voci e testimonianze per reagire con i nostri corpi”, dice Rosario Coco, segretario nazionale di Gaynet, “la parola ‘mediazione’ non può essere utilizzata quando si parla di diritti umani: qui si tratta di perdere per strada persone e non semplici interessi di parte. Chiamiamo nuovamente la società civile- conclude- ad unirsi alla nostra mobilitazione e a proseguire questa battaglia insieme alla collettività LGBTQIA+ e alle associazioni per i diritti delle donne e delle persone disabili”. Le associazioni aderenti sono AGEDO; Cattive Ragazze; UAAR – Circolo di Roma: Gaynet Roma; Collettivo UgualMente Frosinone; BOA Brianza Oltre L’Arcobaleno apa; Gruppo Melitea; Rete Genitori; Rainbow Di’ Gay Project; Libellula; Ufficio Nuovi Diritti CGIL Nazionale; Ufficio Nuovi Diritti CGIL Roma e Lazio; Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli; Famiglie Arcobaleno; Sentinelli di Roma