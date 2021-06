Vaccino, mancano le dosi Pfizer: a Napoli chiusi tre hub

NAPOLI – A causa della carenza di dosi di vaccino Pfizer domani saranno chiusi i principali hub vaccinali della città di Napoli. L’Asl Napoli 1 Centro ha disposto lo stop alle somministrazioni nei centri della Mostra d’Oltremare, hangar di Capodichino e museo Madre. Restano aperti gli hub della stazione marittima e della Fagianeria di Capodimonte per la somministrazione di 3mila prime dosi del vaccino Moderna. Saranno somministrate anche 300 seconde dosi di Pfizer nell’hub dell’Eav per completare il ciclo vaccinale dei dipendenti del trasporto pubblico locale. La riapertura di tutti gli hub è prevista per la giornata di mercoledì.

