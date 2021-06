Firenze, cavallo imbizzarrito in piazza della Signoria: carrozza finisce su auto di Lamorgese

FIRENZE – Attimi di scompiglio e un po’ di paura in piazza della Signoria a Firenze. La carrozza tirata da un cavallo imbizzarrito è finita sull’auto del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, impegnata a Palazzo Vecchio per un saluto in Consiglio comunale, danneggiando anche una vettura della scorta.

Tutto è successo quando un cavallo di un cosiddetto ‘fiaccheraio’ (il conducente delle carrozze che portano in giro i turisti) è imbizzarrito, ha attraversato lo slargo e con la carrozza si è infilato tra due auto ministeriali, quella della ministra e una della scorta, ferme accanto alla loggia dei Lanzi. Il cavallo poi è riuscito a liberarsi della carrozza, entrando nella loggia dove è stato fermato. Il tutto senza ferire nessuno, né danneggiando le opere contenute nella loggia dei Lanzi, fanno sapere sia la polizia municipale che i vertici degli Uffizi. La ministra, quindi, è comunque ripartita da Firenze.