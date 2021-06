“Caves Ouvertes” retourne dimanche en Vallée D’Aoste

AOSTA – Caves ouvertes retourne en Vallée d’Aoste aussi avec une date inédite. Le Mouvement touristes du vin Vda organise pour cette année aussi l’événement dédié aux amants du vin plus apprécié par les italiens. À cause de la Covid-19, la manifestation sera réservée aux petits groupes. Obligatoire la réservation, à faire directement dans les exploitations viticoles participantes.

Caves ouvertes se déroulera dimanche 20 juin, une date inédite pour l’évènement. De 10 heures à 18 heures, cinq exploitations viticoles ouvriront leurs portes aux visiteurs: La Vrille à Verrayes (réserver au 340/4130132), la Maison agricole D&D à Aoste (347/2374065), l’entreprise Clos Blanc à Jovençan (328/0240670), l’entreprise Di Barrò à Saint-Pierre (338/4250994) et l’entreprise Le Grain à Saint-Pierre (348/7059586).

Pour réserver la visite il faut appeler directement les exploitations viticoles. L’offre pour pochette et verre, qui permet de déguster les vins dans toutes et cinq les exploitations viticoles, est de 15 euros. Plus d’info et traces GPS des entreprises sur le site www.movimentoturismovino.it.

