Napoli, Maresca: “L’Italia ha ancora bisogno di Berlusconi”. De Magistris: “Non è candidato civico”

“Il presidente Berlusconi mi ha chiamato qualche volta. Di recente meno per i suoi problemi di salute e ovviamente gli faccio tutti i miei auguri. È un grande imprenditore e credo che il Paese abbia ancora bisogno di una persona come lui in prima linea“. Lo ha detto il magistrato Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube. “Sto girando tutta la città palmo a palmo – ha proseguito Maresca – Particolare attenzione la dedico a quelle zone ritratte da certi film e fiction come quartieri del malaffare. Trovo invece un’infinità di persone perbene. Sto dialogando sia con forze del centrodestra che anche con persone moderate del centrosinistra. Credo che le risorse siano equilibrate. In questo momento l’ideologia principale è quella di risolvere i problemi delle persone per migliorare la qualità della loro vita”.

DE MAGISTRIS ALL’ATTACCO: “MARESCA NON HA NULLA DI CIVICO”

“Sentire il candidato a sindaco di Napoli Maresca, noto alle cronache come Pm anticamorra, dire che il Paese ha bisogno di Berlusconi credo convinca una volta per tutte che di civico questo magistrato in aspettativa candidato non ha davvero nulla. Non ha bisogno nemmeno di mettersi la maschera“. Lo afferma il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota.