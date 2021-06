A Genova serve sangue 0 e A negativo. Toti: “La paura non vinca sulla solidarietà”

GENOVA – Nell’area metropolitana di Genova serve sangue soprattutto per i gruppi 0 e A negativo. È l’appello che arriva dalla responsabile del centro trasfusionale regionale, Vanessa Agostini, in occasione della Giornata mondiale del donatore. “Nel periodo estivo, le donazioni diminuiscono bruscamente, mettendo in allerta l’intero sistema sangue regionale- ricorda Agostini- anche quest’anno, stiamo purtroppo assistendo a una carenza di sangue. Proprio quando si riscontra un calo delle donazioni, si assiste a un incremento del bisogno legato alla ripresa dell’attività chirurgica programmata e al numero di interventi in emergenza dovuti a incidenti ed eventi traumatici legati anche all’afflusso di turisti”. Per questo, nelle prossime settimane, con le associazioni di donatori e Regione Liguria verrà realizzata una campagna di comunicazione per promuovere la donazione anche nei mesi estivi.

“Donare il sangue o il plasma è un gesto semplice, ma di grande generosità, che può salvare la vita di tante persone- aggiunge il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti– oggi, nel momento in cui ci stiamo fortunatamente lasciando alle spalle l’emergenza sanitaria legata al Covid, il bisogno di sangue è destinato ad aumentare rapidamente, con la ripresa delle attività in elezione. È per questo che diventa più che mai fondamentale continuare a donare il sangue: chiunque sia in buona salute, tra 18 e 65 anni, può diventare donatore e contribuire anche alla produzione di farmaci che sono veri ‘salvavita’. Non lasciamo che la paura vinca sulla solidarietà. Grazie a chi dona e a chi deciderà di farlo in futuro”. Al centro trasfusionale del policlinico San Martino di Genova è possibile donare sangue ed emocomponenti tutti i giorni, dalle 7.30 alle 13.30, e il lunedì e martedì anche dalle 14 alle 18, previa prenotazione telefonica.

