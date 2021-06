Nuoto, Pellegrini: “No a europei Roma nel 2022, il mio corpo non me lo permette”

ROMA – Federica Pellegrini continuerà a nuotare anche dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, ma solo per partecipare alla Isl: non sarà dunque protagonista degli Europei di Roma dell’agosto 2022. La conferma ufficiale è arrivata dalla stessa Divina, collegata da remoto con la conferenza di presentazione della regular season della International Swimming League, che si terrà a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre. “Sarà un supplemento di Olimpiade ma non andrò oltre l’Isl, non arriverò agli Europei di Roma 2022: il mio corpo non me lo permette e già prima di dire di sì alla Isl ho riflettuto molto”, ha detto Federica Pellegrini.