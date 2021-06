De Luca invita Biden a Capri: “Saremmo onorati e lieti di ospitarlo”

NAPOLI – “Noi saremmo onorati e lieti di ospitare il presidente degli Stati Uniti a Capri”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia durante la quale ha ricordato gli apprezzamenti espressi da Joe Biden a Mario Draghi per l’isola del golfo di Napoli durante il G7 in Cornovaglia. “Non credo che sia casuale che si pensa di invitare Biden a Capri – aggiunge il governatore – È motivo per noi di grande orgoglio sentir dire da Biden che è uno dei luoghi preferiti e più belli che lui abbia conosciuto. Saremmo lieti di ospitare il presidente degli Stati Uniti con la sua famiglia. Questo è un altro segnale di un’operazione che abbiamo fatto qualche mese fa di promozione e immunizzazione dell’isola di Capri”.