L’IC Garibaldi di Salemi sostiene la campagna ‘Un vaccino anti-covid per tutti’

TRAPANI – ‘Un vaccino anti-covid per tutti’ è la campagna nazionale Unicef cui l’istituto comprensivo ‘Garibaldi/Gibellina’ di Salemi (Trapani) ha contribuito con una raccolta fondi finalizzata a garantire un accesso equo, in tutto il mondo, ai vaccini contro il Covid-19. L’istituto siciliano è riuscito a raccogliere 1.236 euro: “Si tratta di un’iniziativa a sostegno del programma Covax– ha spiegato il dirigente scolastico Salvino Amico- grazie al quale Unicef sta distribuendo milioni di vaccini anti-covid 19 in quei Paesi che, altrimenti, non avrebbero modo di ricevere alcuna dose. Sappiamo che se vogliamo sconfiggere il Covid tutti gli abitanti del mondo dovranno vaccinarsi”.



Il ‘Garibaldi’ collabora da anni con il progetto ‘Scuola Amica Unicef’ che mette in campo azioni mirate a rendere protagonisti bambini e ragazzi. Dalle tematiche legate alla legalità, al bullismo e cyberbullismo, al benessere fisico, alla salvaguardia dell’ambiente, all’Agenda 2030, ad azioni che spingono alla partecipazione attiva e costruttiva di bambini e ragazzi.



“La nostra scuola– prosegue il dirigente – promuove, da sempre, progetti ancorati alla realtà dei giovani e ad insegnare loro il senso profondo del rispetto verso tutto e tutti. Il contrasto ai fenomeni del bullismo, la valorizzare e salvaguardia dell’ambiente, il riconoscimento dei diritti e doveri del cittadino del futuro, sono tutte tematiche che costantemente vengono dibattute dai nostri ragazzi, attraverso percorsi didattici formativi”. “La scuola- sottolinea il preside Amico- diviene luogo di incontro, confronto e crescita personale e professionale e, come educatori, continueremo ad infondere nei nostri allievi la convinzione che il loro futuro dipende dagli insegnamenti che la scuola e la famiglia impartiscono e da comportamenti consapevoli che si mettono in campo fin da piccoli. Ci auguriamo che la sinergia di queste azioni garantirà il successo formativo dei nostri ragazzi”.