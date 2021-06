Rifiuti Roma, Cingolani è ottimista: “Trovate alcune strade, spero di dare buone notizie a breve”

ROMA – Per la crisi dei rifiuti in corso a Roma con i vari attori coinvolti “abbiamo identificato alcune strade” e “spero di poter dare una buona notizia nei prossimi giorni. Però fino a che non si è risolto il problema è meglio non dire nulla”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice ai microfoni di Radio24. “Ci sto lavorando in queste ore e il mio ruolo ora è far convergere su una soluzione che vada bene a tutti, noi stiamo lavorando sia con il Comune che con la Regione e anche con il ministero dell’Interno”, spiega Cingolani. “Roma, come città che ha 3,5 milioni di abitanti, ha bisogno di un piano di lungo termine in cui si capisca dove andare, ci stiamo avviando molto rapidamente in questa direzione ma qualunque cosa io dica adesso può diventare addirittura controproducente”, sottolinea il ministro.

