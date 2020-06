FOTO | VIDEO | La statua di Montanelli imbrattata a Milano, Bernini: “Dovrebbero inginocchiarsi davanti a lui”

LE REAZIONI

BERNINI (FI): INGINOCCHIATEVI DAVANTI A QUELLA STATUA

“I nuovi professionisti dell’antirazzismo talebano hanno imbrattato e ricoperto di insulti la statua di Indro Montanelli a Milano. In un pericoloso mix di ignoranza, estremismo e stupidità si avanza una nuova frontiera di cattivi maestri e di manovalanza ideologica che strumentalizza la storia senza neppure conoscerla”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: “Lo dico ai tanti che a sinistra non hanno speso una parola per condannare questa triste escalation: per ciò che è stato e ha rappresentato in termini di coraggio, anticonformismo e difesa della libertà – fu il primo giornalista a raccontare l’invasione sovietica dell’Ungheria – dovrebbero inginocchiarsi di fronte a lui”.

GELMINI: FURIA ‘ANTI-RAZZISTI’ ALTRA FACCIA INTOLLERANZA

“Vernice e insulti sulla statua di Indro Montanelli a Milano, dopo l’assurda richiesta di rimozione dai giardini di Porta Venezia. Montanelli ha fatto la storia del giornalismo e forse anche un po’ del Paese. La furia iconoclasta dei presunti anti-razzisti è solo l’altra faccia dell’intolleranza e del totalitarismo fintamente democratico”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano.

POLVERINI: VERNICE ROSSA TRIBUTO DELL’ANONIMA ANALFABETI

“La vernice rossa sulla statua di Montanelli a Milano va considerata come il ‘tributo’ dell’anonima analfabeti ad un grande uomo che ha scritto libri memorabili e non si è spaventato neppure davanti ai brigatisti”. Così su Twitter Renata Polverini, deputata di Forza Italia.

DOMANI LA RUSSA E PARLAMENTARI FDI ALLA STATUA DEL GIORNALISTA

Domani, lunedì 15 giugno alle 16.30, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa si recherà assieme ai parlamentari e ai dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia, nei Giardini Montanelli di Milano alla statua del giornalista imbrattata ieri con della vernice rossa.