VIDEO | Incendio in un appartamento a Palermo, muore anziana

PALERMO – Un’anziana donna ha perso la vita nella notte, a Palermo, in un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al nono piano di un palazzo di via Pacinotti. Ferita e soccorsa una seconda persona all’interno della casa.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.