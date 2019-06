VIDEO | Europa e Africa insieme per il futuro. L’intervista a Roberto Ridolfi (Fao)

– E l’Africa? E’ un riferimento?

“La mia esperienza africana mi dice che oggi questo continente può offrire molto all’Europa. Non si parla più di aiuto. L’Africa può aiutare l’Europa? E l’Europa può aiutare l’Africa? Domande che mettono un po’ di scompiglio. La verità è che i due continenti hanno dinamiche economiche, demografiche, sociali e produttive complementari che, se messe insieme, configurano uno sviluppo armonioso dei due blocchi. L’orizzonte, ovviamente, deve essere la sostenibilità: economica, ambientale, sociale”.

– E’ questa la prospettiva di Agrinvest, l’iniziativa della Fao per gli investimenti in agricoltura?

“Prima di parlarne serve una premessa: senza investimenti, non creiamo posti di lavoro. E gli investimenti vanno fatti ancora di più dove le condizioni sono difficili e causano migrazioni non volontarie, forzate, di persone che devono trovare assolutamente una risposta. Per questo è fondamentale ridurre il rischio. L’Unione Europea ha lanciato il Piano per gli investimenti esterni, che ora sta cominciando a essere messo in pratica. Parliamo di 44 miliardi di euro: non è tanto ma neanche poco, anche considerando che in futuro ci potranno essere aumenti. Rispetto al Piano, la Fao è un attore chiave: garantisce assistenza tecnica e mette a punto progetti di investimento che siano sostenibili e producano posti di lavoro decenti. L’impegno è stabilizzare l’Africa, creando per altro sfoghi di mercato di cui oggi l’Europa, asfittica dal punto di vista della crescita economica, ha assolutamente bisogno. Tutto questo porta a una conclusione: Europa e Africa hanno un futuro indissolubile, totalmente collegato”.

– A investire, nel Piano Ue, saranno soprattutto i privati?

“Dei 44 miliardi di euro 38 o 39 provengono da lì, per ragioni economiche e produttive, comunque legate al mercato. Il grande tema, qui, è la riduzione del rischio. La prima area di intervento riguarda le policy e i regolamenti. Un Paese dove ci sono difficoltà estreme a ottenere i permessi per fare business non riuscirà ad attrarre investimenti. Anche sul piano interno la burocrazia farà perdere tempo e denaro. Servono al contrario procedure amiche degli investimenti, a condizione che siano sostenibili sul piano ambientale, economico e sociale: devono essere inclusivi e non lasciare nessuno indietro. La parola ‘sostenibile’ deve essere inglobata nell’azione di ‘policy support’. La Fao fa proprio questo con Agrinvest, un’iniziativa finanziata anche dall’Italia, che sta andando molto bene”.

– Cos’altro serve per ridurre i rischi?

“La tutela sul piano finanziario e commerciale. Chi va in un Paese ad alto rischio non se la sente di andarci da solo. Il Piano Ue per gli investimenti esterni si spiega così. Il nodo è creare una lista di progetti che siano ‘bancabili’, cioè accettabili per un istituto finanziatore per formulazione, completezza e sostenibilità. Il Piano Ue assiste le banche commerciali nelle garanzie e nelle operazioni. L’altro aspetto è il dialogo con il governo per ridurre le difficoltà burocratiche o di policy”.

– La Fao e le agenzie Onu hanno partecipato a Exco, la fiera della cooperazione internazionale che guarda alle imprese. Si sono aperte prospettive nuove?

“Il mio è un giudizio molto positivo. Roma, la mia città, si è mossa in modo dinamico. C’è poi da riconoscere il ruolo di motore e ispiratore del viceministro Emanuela Del Re, che ha messo la sua autorità politica su un’iniziativa che ha visto la partecipazione di aziende, governi esteri, Commissione e agenzie di sviluppo dell’Ue. C’è stato anche un hackaton sugli Sdgs delle Nazioni Unite, con ragazzi che in tre-quattro giorni hanno presentato proposte operative. Un’altra novità è stata l’Auction Floor, la cosiddetta asta dei progetti, offerti a fondazioni e altri finanziatori. E’ un tipo di iniziativa che può diventare virale. Le ong che preparano un progetto di sviluppo investono. E’ un peccato, se il progetto è ben fatto, non vedersi riconosciuto lo sforzo solo per la mancanza di fondi italiani o della Commissione Ue. Con la Auction Floor si dà una seconda chance”.

– Si parla già di nuove edizioni di Exco…

“La seconda, la terza o la quarta potranno essere ancora migliori. Exco è un segnale di vivacità e presenza dell’Italia e dà forse anche una risposta alla domanda su qual’è il ruolo delle agenzie dell’Onu a Roma e su quale strategia l’Italia intende sviluppare insieme con loro. So che questo discorso sta a cuore al governo. Suggerirei che i ministeri dell’Agricoltura, dello Sviluppo economico, della Salute e soprattutto degli Esteri si mettano attorno a un tavolo per sviluppare un’idea di come queste agenzie possono accompagnare l’Italia e di come l’Italia può sostenerle sempre di più”.