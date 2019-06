Imprese Firenze, Cna: “Sostenere investimenti nelle successioni”

FIRENZE – Nell’anno leonardiano “vogliamo fare un parallelo tra la botteghe di allora con quelle di oggi. Un tessuto economico ancora importantissimo, non solo per il lavoro ma anche per il sociale. Noi vogliamo tracciare un percorso dando indicazioni utili a legiferare in favore delle micro imprese”. Lo spiega Giacomo Cioni, il presidente di Cna Firenze nel corso dell’assemblea annuale dell’associazione artigiana dell’area metropolitana che conta oltre 8.000 imprese associate e 271 dipendenti.

“Quando si parla di leggi per imprese, infatti, dobbiamo considerare la taglia delle aziende. Troppo spesso, invece, vengono fatte leggi per grandi o medie imprese”. Invece, aggiunge, “Firenze, la Toscana e l’Italia intera hanno una struttura economica fondata sulla piccola impresa”.



E le botteghe del Rinascimento e le imprese artigiane di oggi “non sono solo contenitori del saper fare e quindi di lavoro e di imprenditorialità personale, sono anche matrici di ulteriore lavoro e ulteriori imprese. La longevità, quindi, è un valore da tutelare anche quando il genio passa di mano”, prosegue Cioni. Come?

Per Cna “sostenendo gli investimenti in fase di successione, soprattutto a favore di chi subentra, in modo che percepisca un sostegno alla sua scelta che non può mancare in questo caso, come in quello gemello della creazione di nuove imprese”. Il giovane apprendista “intenzionato a rilevare la bottega del maestro o lo studente deciso ad investire in un mestiere artistico e artigianale, troveranno molto più ostacoli rispetto a quelli canonici legati alle dinamiche di mercato: individuare un target ormai globale, introdurre innovazioni nel ciclo produttivo, accrescere le proprie competenze, per dirne alcuni. Sulla loro testa, infatti, pesa un particolare aggravio di burocrazia e di costi aggiuntivi che generano incertezza”, sottolinea Cioni.



Basti pensare “alle molteplici forme che assume il Suap, lo sportello unico delle attività produttive”. Inoltre “malgrado l’Unione Europea abbia introdotto il principio ‘pensa in piccolo prima’, la macchina della pubblica amministrazione continua ad essere un ostacolo per la creazione di imprese come per l’accesso al lavoro”. Ma così, aggiunge Cioni, “le imprese continuano a diminuire: -11,4% in Italia dal 2009 al 2018; – 12,2% le toscane e -8,4% le fiorentine”.

E’ un fenomeno negativo “se porta alla riduzione del numero di addetti. In questo caso i provvedimenti concreti non possono che guardare alla difesa della qualità e quantità del lavoro”. Si tratta, quindi, “di sostenere le forme di aggregazione, come consorzi, reti, acquisizioni, fusioni, basate su qualificati piani industriali e sulla messa in comune di punti di forza, competenze, forza lavoro”, continua Cioni.



Infine, “la patologica stretta del credito alle imprese: tra la fine del 2011 e marzo 2019 lo stock di credito bancario alle imprese è diminuito di circa 250 miliardi, oltre un quarto del totale, ma senza credito non ci sono investimenti, non si cresce, non si compete. Tanto più in un sistema, come quello italiano, ancora dipendente dal credito bancario, anche in assenza di concrete alternative al credito tradizionale”, conclude Cioni.