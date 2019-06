Tante le novità in classifica questa settimana, a partire da ‘Roma’, il diario dei giorni che Walter Veltroni ha vissuto da sindaco. Il libro è il resoconto di una lunga esperienza di governo in cui la Capitale cresceva in Pil e occupazione e la cultura era un fulcro. Torna in classifica Zerocalcare con l’edizione deluxe di ‘Un polpo alla gola’ mentre sorprende il terzo posto di ‘Urgenze in psichiatria’ pubblicato da L’Asino d’Oro. Fuori i romanzieri del momento, Richard Powers e Sally Rooney, dentro il giallo di Francesco Caringella, il saggio di Pino Corrias, ma soprattutto alcuni tascabili Einaudi (saranno già i compiti per le vacanze?) come l’intramontabile ‘Cristo si è fermato a Eboli’ di Carlo Levi in ottava posizione.