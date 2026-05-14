Il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12

ROMA – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12: lo ha disposto la Prefettura di Roma. Stesso giorno e orario delle altre quattro partite di campionato per cui è richiesta la contemporaneità: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00, spiega la Prefettura in una nota, e i “complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico” presso la Questura di Roma, già convocato alle 17.30 di domani.

La decisione è stata presa in seguito all’invito formulato in data odierna dal presidente del TAR del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio. Si è infatti riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’Amministratore delegato di Sport e Salute.

Nel corso della riunione è stato “acquisito l’impegno della Lega Calcio Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale”.