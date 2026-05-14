giovedì 14 Maggio 2026

La Russa scherza: “Faremo una seduta a 3 con Gelmini e Carfagna, che non è male…”

Lo ha detto il presidente del Senato intervenendo all'evento 'SAFE - Social, Adolescenti, Famiglie, Educazione'

di Mirko Gabriele NarducciData pubblicazione: 14-5-2026 ore 19:07Ultimo aggiornamento: 14-5-2026 ore 19:07

ROMA – “Purtroppo potrò restare per poco tempo, ma mi hanno promesso Mara Carfagna e Stella Gelmini che mi riferiranno, faremo apposta una seduta a tre – che non è male con la Gelmini e la Carfagna… – per darvi un po’ più di elementi. Magari insieme a Mennuni che è la firmataria della legge che sta andando avanti in sede parlamentare, accogliendo magari nella fase mediativa tutto ciò che si può aggiungere alla proposta di legge di cui oggi parliamo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo all’evento ‘SAFE – Social, Adolescenti, Famiglie, Educazione‘, in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Senato, per la presentazione della proposta di legge della deputata di Noi Moderati, Mara Carfagna per la tutela degli under 16 nell’utilizzo dei social network.

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