giovedì 14 Maggio 2026

Lo sviluppo sostenibile che piace ai giovani: parte il progetto ‘GenP’

Promosso dalla Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv)

Data pubblicazione: 14-5-2026 ore 18:44Ultimo aggiornamento: 14-5-2026 ore 18:44

ROMA – È in partenza Generazione Partecipazione (GenP), progetto dedicato all’attivismo giovanile sulla Partnership per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale, uno dei pilastri dell’Agenda 2030.
Promosso dalla Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv), sarà realizzato con fondi del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), prevedendo anche la media partnership con l’agenzia Dire.

In 18 mesi di attivismo e formazione, ragazze e ragazzi dai 18 ai 34 anni, dalla Sardegna al Trentino, saranno chiamati a svolgere una missione: rendere la sostenibilità una realtà territoriale e internazionale.
È quindi pensato per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali e nella costruzione di iniziative incisive dal livello locale alla cooperazione internazionale.
In un mondo che cambia rapidamente, tra guerre, crisi climatica e crescenti disuguaglianze, GenP nasce con un obiettivo: offrire ai giovani strumenti, spazi e opportunità per essere protagonisti del cambiamento partecipando al Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile e al Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, dove potranno interagire con istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali e del settore privato.

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