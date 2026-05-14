Giro d’Italia, sulla Napoli-Paestum cerca di far cadere i corridori durante la gara

ROMA – Mentre Napoli si preparava ad accogliere la carovana rosa in un clima di festa, lungo il percorso tra Brusciano e Marigliano è andato in scena uno spettacolo deprimente. Un adolescente, appostato in una rotonda, ha cercato deliberatamente di far cadere i professionisti impegnati nella sesta tappa, sferrando spinte e calci a vuoto verso i corridori.

Uno dei ciclisti, accortosi del pericolo, ha reagito d’istinto cercando di allontanare il giovane con un braccio per evitare il contatto disastroso.

Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia



🫶 Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos.



❌ But there's a line not to cross. Don't be like this guy. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026

Un gesto folle che ha scatenato lo sdegno immediato sui social. Il video, diventato virale, mostra la stupidità di chi mette a rischio l’incolumità degli sportivi per il gusto di una provocazione. Durissima la replica ufficiale dell’organizzazione: “Amiamo la vostra passione, ma c’è un limite invalicabile. Non siate come questa persona“. Un richiamo necessario per ricordare che a 60 km/h, una “bravata” può trasformarsi in un dramma.