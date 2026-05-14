giovedì 14 Maggio 2026

Madonna, Shakira e Bts allo show dell’Halftime alla finale dei Mondiali. L’annuncio di Chris Martin

Il frontman dei Coldplay ha rivelato i nomi in uno spot che lo vede protagonista. Il cantautore sarà curatore dello spettacolo dell'intervallo il prossimo 19 luglio

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 14-5-2026 ore 15:12Ultimo aggiornamento: 14-5-2026 ore 15:13

ROMA – Saranno Madonna, Shakira e il gruppo K-pop Bts ad animare lo show dell’Halftime alla finale dei Mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey. Per la prima volta nella storia della Fifa, l’intervallo del match vedrà andare in scena uno spettacolo musicale come succede al SuperBowl.

LEGGI ANCHE: I Mondiali avranno il loro Halftime Show: come al Superbowl l’intervallo della finale sarà musicale…con i Coldplay

Chris Martin dei Coldplay sarà il curatore dello show. Il cantautore è protagonista di un video promo – condiviso anche sulle piattaforme social di Fifa – che lo vede insieme con Elmo di Sesame Street mentre annuncia i tre grandi nomi. E la curiosità nel sapere come si muoveranno insieme sul palco è tanta. Di certo c’è tanta carne sul fuoco: Madonna è in procinto di pubblicare il seguito del suo “Confessions on a dancefloor”, Shakira – dopo essersi esibita nel mega concerto a Rio De Janeiro – ha realizzato la canzone per i Mondiali “Dai dai”, i Bts sono reduci dalla pubblicazione del disco “Arirang”.

Il live è prodotto da Global Citizen e lo spettacolo raccoglierà fondi per il Fifa Global Citizen Education Fund, migliorando l’accesso a un’istruzione di qualità e al calcio per i bambini di tutto il mondo. I Mondiali inaugureranno un’altra prima volta: prenderanno il via in tre diversi Paesi – Stati Uniti, Messico, Canada – l’11 giugno. La prima partita è in programma a Città del Messico: in campo Messico e Sud Africa.

Leggi anche

Dani Rojas ora è un vero calciatore: l’attore di Ted Lasso firma da professionista

di Redazione

VIDEO| Il selfie con Anna Pepe, il bacio di Gianna Nannini: Mattarella ha ricevuto gli artisti italiani per i 145 anni della Siae

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»