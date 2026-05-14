Madonna, Shakira e Bts allo show dell’Halftime alla finale dei Mondiali. L’annuncio di Chris Martin

ROMA – Saranno Madonna, Shakira e il gruppo K-pop Bts ad animare lo show dell’Halftime alla finale dei Mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey. Per la prima volta nella storia della Fifa, l’intervallo del match vedrà andare in scena uno spettacolo musicale come succede al SuperBowl.

LEGGI ANCHE: I Mondiali avranno il loro Halftime Show: come al Superbowl l’intervallo della finale sarà musicale…con i Coldplay

Chris Martin dei Coldplay sarà il curatore dello show. Il cantautore è protagonista di un video promo – condiviso anche sulle piattaforme social di Fifa – che lo vede insieme con Elmo di Sesame Street mentre annuncia i tre grandi nomi. E la curiosità nel sapere come si muoveranno insieme sul palco è tanta. Di certo c’è tanta carne sul fuoco: Madonna è in procinto di pubblicare il seguito del suo “Confessions on a dancefloor”, Shakira – dopo essersi esibita nel mega concerto a Rio De Janeiro – ha realizzato la canzone per i Mondiali “Dai dai”, i Bts sono reduci dalla pubblicazione del disco “Arirang”.

Il live è prodotto da Global Citizen e lo spettacolo raccoglierà fondi per il Fifa Global Citizen Education Fund, migliorando l’accesso a un’istruzione di qualità e al calcio per i bambini di tutto il mondo. I Mondiali inaugureranno un’altra prima volta: prenderanno il via in tre diversi Paesi – Stati Uniti, Messico, Canada – l’11 giugno. La prima partita è in programma a Città del Messico: in campo Messico e Sud Africa.