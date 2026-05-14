La scontata semifinale di Sinner a Roma: Rublev resiste un’ora e mezza

ROMA – Un’ora e 31 minuti, per una non-notizia: Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma. Ormai vanno solo aggiornati i record: nessuno prima di lui aveva mai vinto 32 partite consecutive nei Masters 1000 (superato Novak Djokovic che deteneva il primato dal 2011). Si è preso questo piccolo primato facendo fuori Rublev 6-2 6-4, che aveva avuto il coraggio nel pre-partita di provocarlo un po’: “Ogni volta che vince si avvicina la prossima sconfitta”.

Si può dire, con questo metro, che Sinner è ora un po’ più vicino alla prossima sconfitta: in semifinale affronterà uno tra Martin Landaluce (numero 94 al mondo) e Daniil Medvedev (numero 9).

Jannik Sinner DESTROYING the ball against Andrey Rublev in Rome.



Oh my. 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2f9XdY8Vx2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

“Sono contento del record, ma domani c’è la semifinale. Oggi ho iniziato molto bene in condizioni non semplici, ho giocato giusto da fondo. Lui ha fatto qualche errore. Alla fine si è complicata un po’, ma posso essere super contento. Domani sarà una partita molto fisica”.

“Il movimento italiano è la cosa più importante, Darderi sta facendo un torneo incredibile, anche lui ha dato tanto fisicamente. Più italiani siamo meglio è”.