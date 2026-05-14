VIDEO| Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officiante delle nozze

ROMA – Un matrimonio da sogno celebrato in gran segreto in un castello immerso nel verde dell’Umbria. Micaela Ramazzotti ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto, suo compagno dal 2023. A officiare la cerimonia blindatissima è stata Francesca Fagnani che, qualche settimana fa, aveva ospitato l’attrice nel programma di Rai 2 Belve.

“Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?”, aveva chiesto la giornalista. La risposta non si era fatta attendere: “Ma non si trovano le carte del divorzio (con il regista Paolo Virzì, ndr)! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…”.

Il giorno tanto atteso, però, è arrivato. Emozionatissimi, i due sposi sono stati accompagnati all’altare dalle rispettive figlie: Sofia accanto a Claudio e Anna – la secondogenita avuta dal precedente matrimonio – al fianco di Micaela. In bianco, la 47enne ha sfoggiato tre abiti diversi: tutti uniti da uno stile glamour e romantico. Tra gli ospiti Laura Chiatti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.