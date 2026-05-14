In Toscana il quarto suicidio assistito, la donna aveva il parkinson

FIRENZE – La sessantatreenne Mariasole, nome di fantasia a tutela della privacy, è la quarta toscana a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Era affetta dal 2015 da una forma severa di parkinsonismo degenerativo. È morta il 4 maggio scorso a casa sua, a seguito della autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione necessaria, dal servizio sanitario regionale. Ne dà notizia l’associazione Luca Coscioni, che ricorda come la donna abbia dovuto intraprendere un iter complesso iniziato con una prima richiesta alla Asl nel luglio 2025 e l’inziale diniego da parte dell’azienda che aveva ritenuto insussistente il requisito del trattamento di sostegno vitale. Solo dopo una diffida e un ricorso d’urgenza al tribunale di Pisa con l’aggravamento ulteriore delle condizioni cliniche, la commissione dell’azienda sanitaria ha riscontrato i parametri previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

In questo percorso è stata seguita da un collegio legale dell’associazione, mentre ad assisterla nella procedura è stato il medico di fiducia Paolo Malacarne. “I motivi per cui ho deciso di fare questa scelta sono vari- queste le parole lasciate da Mariasole- l’impossibilità di vivere una vita che sia degna di questo nome, non poter vedere, non poter parlare e quindi l’impossibilità di comunicare, non avere la possibilità di muovermi in nessun modo, non poter mangiare, in pratica non vivere”. In questo periodo di attesa, prosegue il messaggio, “mi sono sentita defraudata di un diritto che dovrebbe essere inalienabile e la cosa più triste, che toglie dignità, è la lotta che ho dovuto fare insieme a chi mi è accanto. Spero che nessuno debba attendere nella sofferenza come me e sentirsi sola davanti ad ostacoli che non dovrebbero esserci una volta accertata la malattia e la volontà libera della persona”.

ASSOCIAZIONE COSCIONI: MARIASOLE HA LOTTATO CONTRO BUROCRAZIA

“Il nostro pensiero va alla famiglia di Mariasole. La sua è stata una battaglia portata a termine con tenacia contro un sistema che ancora oppone resistenze ideologiche e burocratiche”. È quanto dichiarano, in una nota, la segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, e il tesoriere dell’associazione, Marco Cappato, in merito al quarto caso di suicidio medicalmente assistito avvenuto in Toscana. L’associazione precisa che la paziente di Pisa ha dovuto attendere nove mesi prima di vedere soddisfatta la sua richiesta da parte dell’azienda sanitaria di competenza. “Mariasole nella sofferenza intollerabile che l’aveva portata a chiedere di essere sottoposta alle verifiche della sua condizione, ha dovuto opporsi ad un primo diniego e ricorrere ad un giudice- ricordano Gallo e Cappato- tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale l’interpretazione evolutiva del ‘sostegno vitale’: l’assistenza dei caregiver e il diritto di rifiutare trattamenti come la Peg sono parte integrante della libertà di scelta nel fine vita”. I due rappresentanti dell’associazione aggiungono: “Alla Regione Toscana chiediamo di organizzare una campagna informativa innanzitutto rivolta ai medici perché siano in grado di rispettare tempestivamente le regole stabilite dalla Corte costituzionale e a livello regionale”.