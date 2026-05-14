Bandiere blu, le spiagge premiate sono 525. Liguria in testa poi Puglia e Calabria

ROMA – L’Italia ha 525 spiagge bandiere blu per un totale di 256 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento. Quattordici è il numero delle new entry, mentre tre Comuni l’hanno perso: torna anche quest’anno, quando ormai l’estate è alle porte, la consueta assegnazione delle ‘Bandiere blu’, l’importante riconoscimento della Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni che vantano un mare pulito (negli ultimi 4 anni) ma anche servizi e attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Per il 2026, hanno ottenuto il riconoscimento 256 Comuni e 87 approdi turistici. Sono 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno e ci sono anche 14 nuovi ingressi. La perdita della bandiera blu, invece, riguarda tre comuni. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma alla sede del Cnr.

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LE NEW ENTRY E CHI HA PERSO IL TITOLO

Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. I Comuni non riconfermati, invece, sono: San Felice Circeo (Latina) e Patù (Lecce) e Castrignano del Capo (Lecce).

I 257 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per complessive 525 spiagge, corrispondono a circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. I nuovi approdi turistici premiati sono in Friuli Venezia Giulia, Portomaran di Marano Lagunare (Udine), e in Liguria: Marina del Fezzano a Portovenere (La Spezia) e il Porto Carlo Riva a Rapallo (Genova).

LIGURIA IN TESTA, POI PUGLIA E CALABRIA

La Liguria conquista due nuove Bandiere e ottiene 35 località. Seguono, entrambe con 27 riconoscimenti, la Puglia, con due nuovi ingressi e due uscite, e la Calabria, che aggiunge quattro ingressi. Si riconfermano le 20 Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. La Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso. La Sicilia ottiene 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni. Anche l’Abruzzo conferma le sue 16 Bandiere Blu. Il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni. L’Emilia Romagna vede premiate 11 località grazie a un nuovo ingresso. Il Lazio scende a 10 con un’uscita, mentre sono riconfermate le nove Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue cinque località, il Piemonte le sue quattro. La Lombardia ottiene un nuovo riconoscimento e sale a quattro Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le due Bandiere dell’anno precedente, come il Molise che resta a due.

I CRITERI

Le analisi sulle acque sono molto severe e vengono curate dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I 33 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio per un’attenta salvaguardia dell’ambiente.