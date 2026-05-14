Il tennis sposta il derby e il calcio si vendica affumicando gli Internazionali. Intanto 5 partite di Serie A aspettano il Tar

ROMA – C’è qualcosa di quasi romantico nella foschia pirotecnica che dall’Olimpico s’è spostata come un blob sul Centrale del Foro Italico bloccando per quasi venti minuti gli Internazionali. Come il fumo nero di Lost, quasi una metafora politica: mentre il tennis fa spostare il calcio – il derby di Roma e di conseguenza altre 4 partite di Serie A – dalla domenica al lunedì, il calcio poi si vendica. E così la festa della Coppa Italia rovina (un pochino) l’organizzazione degli Internazionali. E’ cronaca di una coabitazione difficile che ora finirà in mano ad un giudice amministrativo.

Play is currently suspended in Rome because the Coppa Italia final was held 500 meters away and they shot off fireworks at the final whistle, liberating so much smoke that it’s now impossible for Jodar and Darderi to play



God I love Italy pic.twitter.com/77bNXt6qCF — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 13, 2026

Dopo le minacce e un tentativo non riuscito di conciliazione (il derby anticipato a mezzogiorno e la finale degli Internazionali posticipata alle 17:30) la Lega Serie A ha infine depositato il suo ricorso al Tar contro la decisione del prefetto di Roma. Nel mezzo restano sospese quattro partite che valgono la Champions League: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma. Ottanta milioni di euro in palio, a essere conservativi.



Il ministro dell’Interno Piantedosi, dal quale dipende formalmente la Prefettura, aveva auspicato una soluzione condivisa. “Sono convinto che si trovi un accordo”, aveva detto. Le sue parole sono rimaste lettera morta nel giro di ventiquattr’ore. Il ministro dello Sport Abodi ha parlato di “occasione persa”, aggiungendo che “si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata”.



Maurizio Sarri, con la sua Lazio nel frattempo sconfitta dall’Inter, ha detto ad alta voce quello che molti pensano sottovoce: “Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto per noi è uguale: prendiamo un punto di penalizzazione ed è chiusa lì”. È il tipo di uscita che viene liquidata come provocazione, ma che in realtà è l’unico contributo lucido all’intera vicenda. Sarri sta descrivendo un’assurdità strutturale: la sua squadra, già fuori da ogni corsa europea, è ostaggio di un caos che non ha contribuito a creare. “Nessuno si è scusato dell’errore”. Nemmeno per il disagio.