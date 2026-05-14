VIDEO| Il selfie con Anna Pepe, il bacio di Gianna Nannini: Mattarella ha ricevuto gli artisti italiani per i 145 anni della Siae

ROMA – Per la prima volta in quasi un secolo e mezzo di storia, la Società Italiana degli Autori ed Editori – Siae – è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che ha celebrato i 145 anni di storia della società e ha visto la partecipazione di numerosi artisti e artiste.

CHI C’ERA AL QUIRINALE

Erano presenti: Marco Bellocchio, Diego Bianchi, Caterina Caselli, Francesca Comencini, Emma Dante, Giorgia, Fiamma Izzo, Luciano Ligabue, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Melania Mazzucco e Maria Morricone. E ancora: Mogol, Gianna Nannini, Domenico Palladino, Anna Pepe, Davide Petrella, Max Pezzali, Nicola Piovani, Clara Soccini, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Tra i momenti diventati virali il bacio di Gianna Nannini al presidente e il selfie con Anna Pepe.

“Vi è una quantità di motivi per ringraziare tutti voi e tutti gli autori che la Siae tutela- ha detto il presidente Mattarella nel corso dell’incontro-. Sarebbe un’Italia povera, e anche triste, senza il contributo che date nelle varie forme della della cultura. Se il nostro paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio è grazie a quello che ha fate. Quindi grazie a tutti voi e grazie alla Siae”.