Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 14 maggio 2026

IRAQ. I PEPERONI VERDI DI QARAQOSH SONO UN SIMBOLO DI RINASCITA

A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Qaraqosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un Paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Frans Awdar Barbar: “All’inizio, le principali sfide erano il tempo e l’impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare: serve un’attenzione continua”. Frans è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre: 20 strutture ai margini del deserto, nel nord dell’Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L’iniziativa è coordinata dalla federazione Focsiv. Decisivi i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica: una scelta gratuita, che si può sommare al 5×1000 in favore di Focsiv, per coltivare la pace in Iraq.

PACE. I 92 ANNI DI LELIA DOOLAN, IN MARCIA CONTRO OGNI GUERRA

Un po’ stanca, ma felice per i tanti compagni di strada. Lelia Doolan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po’ speciale, dopo una traversata dell’Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall’aeroporto di Shannon, in riva all’Atlantico, che si è conclusa 220 chilometri più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lelia c’erano gli attivisti di Shannonwatch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l’aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lelia, a 92 anni, continua a preferire la pace.

GIOVANI. TOMAR A ROMA: SARÒ REGISTA, RACCONTERÒ LA MIA PALESTINA

“Voglio diventare regista, davvero, lo voglio”. A parlare è Mira Tomar, originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia “Land”. Un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all’università La Sapienza, all’Istituto europeo di design e all’ong Associazione di cooperazione e solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti. “Abbiamo molte storie”, sottolinea: “Storie palestinesi, non solo di uccisioni”.

COOPERAZIONE. TORNA CAMPAGNA ‘ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA’

“Ogni chicco di riso ha una storia, un valore”: torna nelle piazze e nelle parrocchie d’Italia la Campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria”. L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo, quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un’agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati, prodotti dalla Riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro, in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62mila bambini.