L’oroscopo di giovedì 14 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Un po’ di nervosismo, ma non mancheranno le forze per determinare vantaggiosi passi in avanti in ogni rapporto. Le questioni di lavoro possono essere importanti, ma se devi trovare un accordo su qualcosa, non sarà così facile.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Non raccogliere le provocazioni, in questa giornata qualcuno può divertirsi a provocarti ma non hai alcuna intenzione di prestare il fianco ai seccatori.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Discussioni e tensioni, ansie per questioni legate al passato: devi assolutamente voltare pagina. Spese per una casa o per un ufficio, attenzione sempre ai conti.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Oggi sei un po’ frastornato, nervoso. Questo è un periodo di verifiche anche a livello professionale, non è consigliabile fare il braccio di forza con un capo…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Al mattino c’è una scarsa vitalità ma andrà meglio nel pomeriggio. Pare proprio che in questi giorni tu sia molto più preso dall’attività che dall’amore…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Oggi nulla ti soddisfa, le storie nate da poco sono a rischio e anche tu vorresti cambiare, ma non sai come. Evita di rimuginare sulle cose, sei una persona troppo analitica con il rischio di divenire autocritica.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Oggi sembri un po’ contrariato, nervoso; nelle prossime settimane saranno favorite tutte le idee, un progetto avrà un grande successo entro i prossimi mesi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Quando sei stanco a volte reagisci in una maniera esagerata. Se stai vivendo una storia poco chiara forse è perché tu hai scelto una persona non troppo semplice da gestire, perché ti piace il mistero, il brivido dell’incertezza…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non pensare a situazioni che si sono concluse o che hanno portato difficoltà nel corso delle ultime settimane. In amore puoi dire cose che non pensi, discussioni in famiglia.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Sfrutta questa giornata per ritrovare serenità, per portare avanti qualche buona iniziativa di lavoro. Se il passato ha deluso, ora è possibile riscattare l’amore.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ti avvii ad un cambiamento radicale, ed oggi sarà più facile pretendere attenzione e tornare ad essere protagonisti. Momento giusto per cambiare, trasferirsi, iniziare nuovi progetti. In amore sei più tranquillo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
La vita affettiva è stimolata. Chi lavora in proprio potrebbe già aver ricevuto una bella proposta, un piccolo premio è in arrivo, qualche desiderio sarà realizzato.