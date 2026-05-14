Meteo, le previsioni di giovedì 14 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione diminuisce. La giornata trascorrerà con una mattinata più instabile su Lombardia e Triveneto e localmente sul medio e basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali al Nord, sull’alta Toscana e localmente ancora sulle coste del basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove, ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte Libeccio sul Mar Ligure.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile, infatti il cielo sarà molto nuvoloso o anche coperto, magari più soleggiato sull’estremo Nordovest. Sia al mattino, ma soprattutto al pomeriggio, ci saranno precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporale con locale grandine. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure che sarà molto mosso.

Temperature: valori massimi attesi tra i 15°C di Venezia e i 17-21°C delle altre città.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione non è forte sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo localmente instabile, infatti la maggior probabilità di precipitazioni, a tratti anche temporalesche, interesserà il massese e il basso Lazio. Altrove, cielo nuvoloso o molto nuvoloso. In Sardegna, occasionali piogge sulle zone interne. Venti variabili, mari mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 17 e i 21 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione non è forte. La giornata sarà contrassegnata da un tempo localmente instabile su coste e immediato entroterra della Campania e della Calabria tirrenica, nel pomeriggio anche in Puglia. Sul resto dei settori l’atmosfera risulterà più stabile con cielo parzialmente nuvoloso. I venti soffieranno in gran parte dai quadranti occidentali, i mari risulteranno mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 16 e i 22 gradi su gran parte delle città.