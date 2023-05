In Turchia spoglio in corso, Erdogan sotto il 50%: è ipotesi ballottaggio

ROMA – I consensi per Recep Tayyip Erdogan sono per la prima volta scesi al di sotto del 50 per cento necessario per una rielezione del presidente al primo turno: lo ha riferito Anadolu, agenzia di stampa statale della Turchia, a spoglio ancora in corso. Se la tendenza fosse confermata, si andrebbe a un ballottaggio il 28 maggio.

Anadolu ha riferito che dopo l’89 per cento delle schede scrutinate, stando a stime non ufficiali, Erdogan ha il 49,94 per cento. Il ballottaggio si terrebbe con Kemal Kilicdaroglu, candidato della principale alleanza di opposizione, dato da Anadolu al 44,3 per cento.

Fonti dell’agenzia Dire ad Ankara hanno riferito che è possibile che l’esito delle elezioni si chiarisca solo domani ma che “un secondo turno appare probabile”. In Turchia oggi oltre 64 milioni di aventi diritto erano chiamati a eleggere il capo dello Stato e a rinnovare il Parlamento.

Anadolu ha riferito di ben l’89 per cento delle schede scrutinate, ma il Consiglio elettorale supremo ha diffuso stime differenti, parlando di meno della metà delle preferenze già conteggiate.