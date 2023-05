Fabio Fazio lascia la Rai, va a Discovery per 4 anni con Luciana Littizzetto

ROMA – Fabio Fazio lascia la Rai dopo 40 anni e passa a Warner Bros Discovery, con cui ha firmato un contratto per quattro anni. La notizia ha del clamoroso (anche se è stata preceduta da settimane di indiscrezioni e interrogativi) e si è diffusa oggi dopo che Warner Brox Discovery ha fatto una nota spiegando che Fazio già dal prossimo autunno sarà protagonista sul canale Nove. Anche Luciana Littizzetto lascia la Rai e seguirà Fazio nel suo nuovo progetto. La notizia, accolta da Salvini con un frecciata (“Belli ciao”) che ha fatto infuriare molti, è invece accolta con sbigottimento e rammarico a sinistra. Il senatore dem Francesco Verducci, membro della commissione di vigilanza Rai, parla di “grande perdita per sconfitta pesante per la Rai e per il servizio pubblico”.

Nelle prossime settimane, si dice nella nota, “saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”.

Il contratto di Fazio con la Rai era in scadenza a fine giugno. Il suo addio alla Rai arriva alla vigilia dell’insediamento del nuovo vertice della tv pubblica voluto dal governo Meloni.

ARAIMO: “FAZIO È UN FUORICLASSE, NOI ENTUSIASTI”

Nel comunicato anche le parole di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery: “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio– commenta- e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”.

Per questo, continua Araimo nella nota, “siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia. Un gruppo media leader a livello globale che in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello nuovo di fare contenuti, capace di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei e di creare con il pubblico un legame solido e di reciproca fiducia spaziando dalla televisione al cinema, dallo streaming ai games e molto altro ancora”.

VERDUCCI (PD): “USCITA DI FAZIO È SCONFITTA PER AZIENDA”

“L’uscita di Fabio Fazio è una sconfitta pesante per la Rai e per il servizio pubblico. Gravissimo il comportamento di chi ha voluto questo. Tra le cose per cui va ringraziato, gli speciali con Liliana Segre sono tra le pagine più importanti nella storia Rai. Spero possa tornare presto”. Così su Twitter il senatore del Pd Francesco Verducci, membro della commissione di vigilanza Rai.