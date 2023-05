Affluenza in calo, alle 12 ha votato il 14% degli elettori

ROMA – L’affluenza al voto per le Amministrative, su base nazionale, alle ore 12 ha raggiunto il 14,21%. I dati sono in calo rispetto alla precedente tornata elettorale in cui alla stessa ora avevano votato il 19,34% degli aventi diritto. La Regione con l’affluenza più bassa è la Basilicata (12,27%). Quella con i dati più alti è la Puglia (15,50%).

