De Gregori in piazza a Ferrara a luglio. Il sindaco: “Arriveranno altri big”

FERRARA – È Francesco De Gregori, che si esibirà il 23 luglio in piazza Trento e Trieste, il primo grande nome ufficializzato dal Ferrara Summer Festival. E a breve, annuncia il sindaco Alan Fabbri, “seguiranno tante altre novità e tanti altri big“. In una nota, infatti, il primo cittadino assicura che “ci prepariamo a un’estate di grandi artisti e di eventi di prim’ordine, organizzati in piena sicurezza, con modalità e protocolli che, come l’anno scorso, sono stati portati ad esempio a livello nazionale”. E “la musica di un grande cantautore, unita alla bellezza di Ferrara”, conclude Fabbri, “sarà un segno della ripartenza e della voglia di rinascere dopo mesi difficili”.

