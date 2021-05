Colombia, Governo denunciato all’Aia per violazioni di diritti umani

ROMA – Una denuncia a carico del governo della Colombia per oltre 1.500 casi di presunte violazione dei diritti umani avvenuti durante la mobilitazione del cosiddetto Paro Nacional, ancora in corso, è stata depositata presso la Corte penale internazionale (Cpi) con sede all’Aia dalla ong Tembolers, dal senatore del Polo Democratico Alternativo, Ivan Cepeda e da altre organizzazioni locali in difesa dei diritti umani.

Nell’atto di presentazione della denuncia, si legge sul sito dell’emittente Radio Contagio, i promotori dell’iniziativa accusano il governo colombiano di “crimini contro l’umanità”. Nello specifico affermano che l’esecutivo, a partire dal 28 aprile, data di inizio delle proteste, si è reso responsabile di almeno “24 casi di omicidio, della morte di 40 persone durante procedimenti della polizia, di 50 casi di tentato omicidio, di 16 di violenza sessuale, di 11 di sparizione forzata, di 129 di tortura e di 1.365 di detenzione irregolare”.

Secondo gli attivisti, i principali responsabili di queste violazioni sono il presidente Ivan Duque, il ministro della Difesa, Diego Molano, l’ex presidente Alvaro Uribe, il comandante delle forze armate colombiane, generale Eduardo Zapateiro, e il direttore nazionale della polizia, Jorge Luis Vargas.

I firmatari della denuncia hanno anche invitato la procuratrice capo della Cpi, la giurista gambiana Fatou Bensouda, a recarsi in Colombia e ad attivare la competenza per poter indagare sui fatti, dato che il governo di Duque “non ha la volonta’” di farlo.

Le proteste in corso in Colombia sono iniziate come una protesta contro un progetto di riforma fiscale, poi revocato, e sono diventate una più ampia mobilitazione contro l’esecutivo. Dall’inizio delle manifestazioni, si sono già dimessi di due ministri: quello delle Finanze, Alberto Carrasquilla, e, ieri, quella degli Esteri, Claudia Blum.