Bolsonaro approves law that determines removal of pregnant women from face-to-face work

by João Marcelo

SAO PAULO – President Jair Bolsonaro signed into law a bill that determines the removal of face-to-face activities of pregnant employees during the pandemic, without prejudice to remuneration. The sanction was published in the edition of this Thursday, the 13th, of the Federal Official Gazette.

Authored by federal deputy Perpétua Almeida of PCdoB (Communist Party of Brazil), the proposition provides that pregnant women perform remote work without any type of loss in relation to their salary. The proposal was approved by the Senate on April 15, after approval by the Chamber of Deputies in August last year. The measure aims to reduce the risk of contamination by Covid of pregnant women and takes effect immediately.

According to the presidency’s office, the sanction “is an important measure for the preservation of the family entity and represents a healthy measure for the protection of pregnant women and, at the same time, for the safe use of their workforce”. The law comes at a time of increased mortality for pregnant women and women who have recently given birth. The number of deaths of pregnant and postpartum women by covid-19 more than doubled in 2021 in relation to the weekly average of 2020. In addition, the increase in deaths in this group was much higher than that registered in the general population, according to data analyzed by the Obstetric Observatory. Brazilian Covid-19.

An average of 10.5 pregnant and postpartum women died per week in 2020, reaching a total of 453 deaths last year in 43 epidemiological weeks. In 2021, the average number of deaths per week reached, until April 10, 25.8 in this group, totaling 362 deaths this year during 14 epidemiological weeks. According to the survey, there was an increase of 145.4% in the weekly average of 2021 when compared to the average weekly deaths last year. Meanwhile, in the general population, the increase in the weekly death rate in 2021 compared to the previous year was 61.6%.

SMART WORKING, APPROVATA LEGGE A TUTELA DELLE GESTANTI IN BRASILE

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Un disegno di legge che introduce la possibilità di escludere le attività in presenza per le donne incinte durante la pandemia senza che vi sia una modifica al salario è stata approvata dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro.



Il provvedimento è a firma della deputata del Partido Comunista do Brasil, Perpetua Almeida, e prevede che le gestanti possano lavorare da remoto senza che la loro retribuzione venga ridotta. La proposta di legge è stata approvata dal Senato il 15 aprile, mentre la Camera bassa l’aveva avallato ad agosto del 2020. La misura mira a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 per le donne in attesa ed entra in vigore da subito.



Secondo l’ufficio della presidenza, la legge è “un’importante misura volta a preservare l’identità familiare e rappresenta una provvedimento sanitario per la protezione delle gestanti oltre che, al tempo stesso, per l’impiego della forza lavoro in modo sicuro”. Il provvedimento arriva in una fase in cui si riscontra un aumento delle mortalità delle donne gravide e puerpere a causa del Covid-19. La media settimanale di decessi per queste due categorie è più che raddoppiato nel 2021 rispetto all’anno scorso. Oltre a questo, la crescita nel numero dei decessi all’interno di questi gruppi è superiore a quelle registrata nel resto della popolazione, stando ai dati analizzati dall’ Observatorio Obstetrico Brasileiro Covid-19.

Una media di 10,5 gestanti e donne puerpere a settimana sono morte nel 2020, per un totale di 453 decessi in 43 settimane di pandemia. Nel 2021, stando ai dati registrati fino al 10 aprile, la media in questi due gruppi è passato a 25,8 decessi ogni sette giorni, per un totale di 362 morti in sole 14 settimane.

Secondo le analisi dell’Observatorio, rispetto al 2021 c’è stato un aumento del 145,5 per cento nella media settimanale dei decessi. Questo stesso dato nel resto della popolazione è invece aumentato del 61,6 per cento rispetto all’anno scorso.

BOLSONARO APROVA LEI QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE GRÁVIDAS DO TRABALHO PRESENCIAL

por João Marcelo

SAO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei que determina o afastamento de atividades presenciais de funcionárias grávidas durante a pandemia, sem prejuízo na remuneração. A sanção foi publicada na edição desta quinta-feira, dia 13, do Diário Oficial da União.

De autoria da deputada federal Perpétua Almeida PCdoB (Partido Comunista do Brasil), a proposição prevê que as gestantes exerçam trabalho remoto sem nenhum tipo de prejuízo em relação ao salário. A proposta foi aprovada pelo Senado em 15 de abril, depois da aprovação pela Câmara dos Deputados em agosto do ano passado. A medida tem por objetivo reduzir risco de contaminação pela Covid de gestantes e entra em vigor imediatamente.

Segundo o escritório da presidência, a sanção “é uma importante medida à preservação da entidade familiar e representa uma medida saudável para proteção das gestantes e, ao mesmo tempo, para utilização de sua força de trabalho de forma segura”. A lei vem em um momento de aumento da mortalidade das mulheres grávidas e puérperas. O número de mortes de grávidas e puérperas por covid-19 mais que dobrou em 2021 em relação à média semanal de 2020. Além disso, o aumento de mortes neste grupo ficou muito acima do registrado na população em geral, segundo dados analisados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19.

Uma média de 10,5 gestantes e puérperas morreram por semana em 2020, chegando a um total de 453 mortes no ano passado em 43 semanas epidemiológicas. Já em 2021, a média de óbitos por semana chegou, até 10 de abril, a 25,8 neste grupo, totalizando 362 óbitos neste ano durante 14 semanas epidemiológicas. Segundo o levantamento, houve um aumento de 145,4% na média semanal de 2021 quando comparado com a média de mortes semanais do ano passado. Enquanto isso, na população em geral, o aumento na taxa de morte semanal em 2021 na comparação com o ano anterior foi de 61,6%.