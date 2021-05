Sit-in di ‘Bambini strappati’ a Montecitorio: “Due anni senza risposte”

ROMA – A causa delle misure anticovid “che hanno messo a tappeto le famiglie, oggi i volumi degli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie stanno aumentando sempre di più. Basta prese in giro, sono passati due anni” dai casi di Bibbiano, “e non è stato fatto nulla per fare realmente giustizia”. Lo dice Sara De Ceglia, presidentessa dell’Associazione ‘Bambini strappati’, questa mattina in un sit in davanti Montecitorio per protestare contro un sistema che “sta strappando il futuro a tanti bambini in Italia”.



L’Associazione protesta per i milioni di euro stanziati per le pari opportunità a fronte di aiuti non adeguati per le famiglie. “Ci stiamo girando attorno da tempo- continua De Ceglia- ma noi non ci fermeremo. Saremo sempre qui a ricordargli che hanno strappato il sorriso dal volto dei nostri bambini”. Quanto alla Commissione d’inchiesta sugli affidi di minori, approvata dal Parlamento dieci mesi fa ma ancora ai nastri di partenza, “pare siamo di fronte ad un’ulteriore presa in giro”, aggiunge la vicepresidentessa dell’Associazione, Maricetta Tirrito. “Se è stato deciso che andava istituita- sostiene- allora la Commissione va anche messa nelle condizioni di lavorare e ascoltare le drammatiche storie che la gestione degli affidi ha prodotto negli anni. Vogliamo essere audite, una Commissione d’inchiesta fantasma non serve a sanare la coscienza di nessuno”. LEGGI ANCHE: Commissione affidi: cosa succede al Senato? Rimpallo che è uno schiaffo a 24mila bambini internati

‘Bambini strappati’ prende come esempio il ddl Zan. Secondo De Ceglia quella legge “ci fa fare un salto indietro di almeno 150 anni. Le varie battaglie hanno reso questo popolo libero anche nell’espressione della sessualità. Questo fenomeno però oggi viene usato per offuscare quanto sta succedendo ai bambini. Così il ministero dimentica la dicitura della famiglia prima di quello delle pari opportunità e questo sta consentendo ancora che un sistema criminale continui ad andare avanti ed è molto grave”.

In Italia sono tanti i casi denunciati ma manca un’azione collettiva delle madri. “Questo avviene perchè le famiglie non possono esporsi– aggiunge Tirrito- sono sotto i riflettori dei servizi sociali che continuano a minacciare nuovi provvedimenti qualora vengano attaccati. Noi promuoviamo continuamente denunce contro le false dichiarazioni di alcuni servizi sociali e contro quel metodo Cismai che ormai è diventato un sistema di sopraffazione delle famiglie, ‘prima ti tolgo il bambino, poi mi accerto se era realmente in pericolo'”.