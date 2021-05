Storia di una grande attrice e dell’esodo: nelle sale il docufilm su Alida Valli

TRIESTE – Racconta la storia dell’attrice Alida Valli, nata a Pola, e allo stesso tempo ripercorre le vicende dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. È il docufilm “Alida”, presentato oggi a Trieste, finanziato dall’Unione degli istriani, illustrato dal presidente del sodalizio Massimiliano Lacota, con la partecipazione dell’assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti. Secondo l’assessore il video “mostra un quadro completo e mai visto prima della vita di una giovane e bellissima ragazza, che diventò in breve tempo una delle attrici più famose e amate del cinema italiano e internazionale”.

Esprimendo gratitudine all’Unione degli Istriani per aver sostenuto il progetto, l’assessore ha anche sottolineato come “permetterà a quella parte di pubblico che ignora le vicende dell’esodo istriano, fiumano e dalmata di conoscere un passaggio importante della storia italiana del ‘900“. Il docufilm verrà proiettato nei cinema, che tornano ad accogliere nuovamente in questi giorni il pubblico dopo un lungo stop dovuto alle misure restrittive legate al Covid. “Un segnale incoraggiante- aggiunge Roberti- per un ritorno alla normalità necessario a far ripartire il mondo della cinematografia”. Ricordando poi la figura di Alida Valli, l’assessore ha sottolineato come l’attrice abbia dato “lustro alle nostre terre, portando con sé il ricordo delle sue origini istriane, ma soprattutto, come ha avuto modo di ribadire più volte nella sua vita, ‘italiane'”.

