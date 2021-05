In Emilia-Romagna riparte il sistema di previsione delle ondate di calore

BOLOGNA – Riparte lunedì prossimo, 17 maggio, il servizio di Arpae Emilia-Romagna di previsione delle ondate di calore, che sarà attivo fino al prossimo 15 settembre. Le previsioni del cosiddetto disagio bioclimatico saranno disponibili ogni mattina, sabato e domenica compresi. Il sistema, spiega Arpae, “permette con tre giorni di anticipo di prevedere l’arrivo di eventuali ondate di calore”. Le previsioni riguardano l’intero territorio regionale e, per ogni provincia, sono disponibili previsioni differenziate per le aree urbane capoluogo, le zone pianeggianti, collinari e montane. In base ai bollettini quotidiani, le strutture sanitarie del territorio attiveranno le procedure di risposta negli ospedali e i servizi a domicilio per le persone più vulnerabili e a rischio.

Per questo, Arpae mette anche a disposizione a operatori specializzati e tecnici sanitari una visualizzazione (riservata) delle mappe di previsione a medio termine, cioè a tre o quattro giorni. Sul portale dell’agenzia, infine, non mancheranno i tradizionali consigli utili per affrontare il caldo estivo, ma anche informazioni sanitarie e le serie storiche dei dati. Le previsioni di Arpae vanno ad alimentare anche il sistema nazionale di allarme attivato ogni anno, da giugno a settembre, dal Ministero della Salute, con il supporto tecnico-scientifico del dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario del Lazio e del Dipartimento della Protezione civile.

