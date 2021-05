Scozia, la deputata giura in Parlamento nella lingua shona

ROMA – La lingua shona, idioma della famiglia bantu parlato da circa tre quarti dei cittadini dello Zimbabwe, è riecheggiata a sorpresa nel Parlamento scozzese nel giorno in cui i nuovi deputati eletti la scorsa settimana prestavano giuramento. Il “merito”, salutato dai giornali di Harare, è della parlamentare dei Verdi Maggie Chapman. La deputata ha recitato la formula che sancisce “fedeltà alla regina Elisabetta e alla famiglia reale” nella lingua africana, diffusa in almeno cinque Paesi della regione meridionale del continente. Chapman, già rettore dell’Università di Aberdeen, poi eletta per la regione nord-orientale, ha deciso così di onorare la sua storia familiare. La deputata è infatti nata nel 1979 ad Harare, capitale dell’allora Rhodesia, da un padre direttore d’orchestra e da una mamma infermiera. Solo un anno dopo il Paese africano ha ottenuto il formale riconoscimento dell’indipendenza dalla Gran Bretagna, l’ex potenza coloniale.

Zimbabwean born @MaggieChapman takes her Scottish Parliament affirmation in Shona after being elected as a Member of the Scottish Parliament.



41 year old Chapman grew up in Harare where her dad was the Music Director at the school of music and her mother was a hospital nurse. pic.twitter.com/o7ggUFsRAg