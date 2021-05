Moretta (commercialisti Napoli): “Siamo ‘sentinelle di legalità'”

NAPOLI – “Siamo vere e proprie ‘sentinelle di legalità’, occorre ribadirlo con determinazione anche in questi giorni in cui emergono inchieste giudiziarie nelle quali sono coinvolti alcuni professionisti. Poche ‘mele marce’ che non possono scalfire l’attività di oltre centomila commercialisti onesti, che contribuiscono quotidianamente ad assistere imprese e cittadini alle prese con norme che appaiono sempre più contorte e poco comprensibili, per le quali il nostro supporto è fondamentale. In qualità di consulenti economico-giuridici globali il nostro obiettivo è semplificare l’attività dei contribuenti. Bisogna ricordare che lo stesso Ordine è un presidio di legalità che in presenza delle criticità attiva immediatamente l’organo di disciplina per le verifiche del caso e siamo sempre pronti a collaborare con gli inquirenti. La nostra attenzione è altissima”. Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli a margine dell’approvazione del bilancio.

Il documento contabile, predisposto dalla consigliera tesoriera Immacolata Vasaturo, ha ricevuto un plebiscito di adesioni da parte dell’assemblea degli iscritti. “Per garantire l’aggiornamento professionale e l’obbligo formativo nel 2020 – ha aggiunto – sono stati promossi oltre 160 eventi e siglati protocolli d’intesa con gli atenei Suor Orsola Benincasa, Parthenope e Bari. L’Odcec di Napoli – ha concluso Moretta – ha firmato accordi di collaborazione con il Tribunale di Napoli, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, il Comune di San Giorgio a Cremano e il Centro di Servizio per il Volontariato”.