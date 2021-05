Tg Scuola, edizione del 14 maggio 2021

Lotta a terrorismo e mafia, gli istituti costruttori di legalità

Dall’Emilia Romagna alla Sicilia passando per il Lazio. Studenti e studentesse di tutta Italia hanno presentato i loro lavori in occasione della giornata per le vittime del terrorismo interno e internazionale. Il liceo ‘Galilei’ di Palermo promotore del progetto ‘A un passo dal coraggio’, l’istituto ‘Salvini’ di Roma protagonista di un’iniziativa con la Fondazione Occorsio e ancora l’IC di ‘Rastignano’ di Pianoro (nel bolognese) che, proprio ieri, è stato eletto vincitore del concorso ‘Tracce di memoria’ indetto dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il MIBAC e il Centro documentazione Archivio Flamigni. Tutti hanno sottolineato la necessità dell’impegno quotidiano per non dimenticare e portare avanti la memoria di chi ha perso la vita.

Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche, premiati i 6 vincitori



Sono stati premiati i vincitori della IX edizione delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche. Alle Olimpiadi hanno partecipato ragazze e ragazzi da tutta Italia: per la prima volta all’iniziativa hanno aderito studenti di tutte le Regioni. Cento in più le scuole di provenienza rispetto alla passata edizione. Migliaia di studenti, oltre 800 i partecipanti alle fasi finali. Per la gara, alle studentesse e agli studenti è stato chiesto di sostenere un’unica prova online consistente nell’elaborazione di un testo argomentativo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della lingua e civiltà latina (Sezione A) o greco-latina (Sezione B). Due le tracce proposte, una sul tema dell’amore e l’altra sul viaggio. Alle ragazze e ai ragazzi è stato chiesto di evidenziare le diverse concezioni dell’amore o del viaggio che emergono dai testi di Saffo, Catullo, Virgilio, Seneca, Platone, Lucrezio e Orazio.

Dacia Maraini: “Dobbiamo amare la scuola, perché la scuola fa paura ai dittatori”

“Dobbiamo amare la scuola, perché la scuola fa paura, fa paura ai dittatori e a tutti quelli che non vogliono che le persone pensino con la propria testa, quindi che siano libere”. Con queste parole la scrittrice Dacia Maraini si è rivolta ai bambini e alle bambine della scuola primaria ‘Romolo Balzani’ di Roma, durante la presentazione del suo libro ‘La scuola ci salverà’. Tante le domande che i bambini e le bambine hanno posto alla scrittrice, sui suoi libri, il suo percorso di vita, e la sua idea di scuola.

Roma, all’istituto Colombo un nuovo indirizzo innovativo: ‘Turismo e Sport’



Lo sport come valore, come cultura, come lente originale con cui conoscere e trasmettere la straordinaria bellezza di Roma. I valori dell’attività sportiva e le potenzialità del turismo si incontrano nel percorso formativo dell’Istituto tecnico per il turismo ‘Colombo’ di Roma. Un’innovativa proposta didattica che offre potenzialità lavorative future dopo la scuola o l’Università. Le iscrizioni per la sezione ‘Turismo e Sport’ saranno attive da settembre 2021.Cultura, valori, accoglienza, attività motorie: il percorso si alimenterà di tante aree trasversali di approfondimento. Studiando i p rincipi del management del turismo e delle aziende sportive, l’analisi dei fenomeni legati al mondo dello sport, il giornalismo sportivo, studenti e studentesse potranno accumulare tante esperienze formative.

Dalle scuole

Istituto De Pace di Lecce

Studenti alle prese con la realizzazione di un video spot per raccontare Palazzo Adorno, nell’ambito del progetto ‘Incontri d’arte’.

IC Falcone di Palermo

Studenti protagonisti di un docufulm realizzato da loro stessi nell’ambito del progetto ‘Cinema a scuola’.

IC Valente di Roma

Una giornata dedicata alla legalità in occasione del 23 maggio, per non dimenticare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Istituto Meucci di Cagliari

Studenti a lezione di giornalismo sportivo nell’ambito del progetto ‘Attiviamoci’.

IC Vespucci di Firenze

Al via il progetto pilota #Educazione Civica con la Natura.

Istituto Belluzzi Fioravanti di Bologna

Al via il Maker Summer camp, un campo scuola tecnologico per in un’immersione totale nel mondo della tecnologia e della scienza.

IC Teglia di Genova

Al via ‘SircusEstate’, un ciclo di formazione di circo per bambini e famiglie promosso dall’istituto.