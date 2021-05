Nuovo ‘Astraday’ a Caserta, previsti 6mila vaccini in 24 ore

NAPOLI – L’Asl di Caserta organizza un secondo AstraDay per martedì 18 maggio. Le vaccinazioni con AstraZeneca si svolgeranno per tutti gli utenti dai 18 anni in su residenti dei Comuni afferenti all’Asl di Caserta. L’open day si terrà nella caserma Ferrara Orsi di Caserta, uno dei centri vaccinali del capoluogo. Sono previste 6mila somministrazioni in 24 ore (dalle 6 del 18 maggio alle 6 del 19 maggio).



Per aderire è obbligatorio registrarsi preventivamente all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/AstraDayGaribaldi

Il portale per la registrazione sarà aperto a partire dalle 6 di domani, sabato 15 aprile. I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. All’esaurimento dei posti non è previsto overbooking. L’Asl di Caserta raccomanda di rispettare l’orario di convocazione.