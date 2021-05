In Emilia Romagna 35 borse di ricerca per la giustizia

ROMA – È online il bando ‘ER4Justice’ per 35 borse di ricerca per giovani laureati presso gli atenei della Regione Emilia-Romagna da svolgere all’interno degli uffici giudiziari regionali. Obiettivo di ‘ER4Justice’, progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Fondazione CRUI, è favorire l’innovazione del sistema giudiziario regionale attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca applicata sui temi della digitalizzazione e dei modelli organizzativi.



Le borse di ricerca sono così suddivise: 4 borse di ricerca con elevato grado di specializzazione (borse senior, di importo mensile pari a 1.300 euro) su metodi di coordinamento fra uffici giudiziari, governo degli effetti di interdipendenza dei processi innovativi, valutazione della qualità della amministrazione della giustizia; 31 borse di ricerca (borse ordinarie, di importo mensile pari a 1.100 euro) nell’ambito di: processo civile telematico; processo penale telematico; procedimento di esecuzione penale; attività contrattuale, amministrativa e contabile degli Uffici Giudiziari. Tutte le borse hanno una durata di 12 mesi rinnovabili per un massimo di 6.



Le candidature vanno presentate entro l’11 giugno 2021 su tirocini.crui.it. A causa dell’emergenza epidemiologica le attività dei borsisti potrebbero subire modifiche in itinere, e svolgersi quindi alternando presenza e modalità da remoto, coerentemente con le disposizioni che verranno adottate dagli Uffici Giudiziari per il contenimento della diffusione del virus. Per i dettagli dell’offerta e il bando completo: www.tirocinicrui.it/35-borse-ricerca-presso-gli-uffici-giudiziari-dellemilia-romagna.