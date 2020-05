Calcio, Malagò: “Credo che il campionato possa ripartire, ma non so se finirà”

ROMA – “Credo che dopo tutti gli sforzi fatti, ci siano grandissime possibilita’ che il campionato possa ricominciare nella data auspicata”, ovvero il 13 giugno come indicato dall’Assemblea della Lega di Serie A. “Sinceramente penso ce ne siano meno che possa poi finire“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, in videoconferenza al termine della Giunta straordinaria di oggi, cui ha preso parte anche il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

Riguardo poi alla norma che prevede la quarantena per tutta la squadra, in caso di positivita’ di un calciatore a campionato iniziato, Malago’ ha spiegato: “Ci sono norme che devono essere modificate se si vogliono avere delle certezze. E’ una decisione che spetta pero’ al Comitato tecnico scientifico: adesso vediamo cosa succedera’ da qui al 13 giugno”.