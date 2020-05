Migranti, Bellanova: “Saranno più di 200mila, io non mi spavento”

ROMA – “Se noi facciamo emergere questo lavoro” di regolarizzazione dei permessi di soggiorno “non saranno costi per l’Italia, saranno entrate per l’Italia perche’ i rapporti di lavoro irregolare privano lo Stato anche della contribuzione, oltre che togliere alle persone li loro diritti e la loro dignita’. Quindi io non mi spaventerei dei numeri: se saranno 500-600 mila saranno i benvenuti, perche’ saranno persone che noi avremo tirato fuori dai ghetti e li avremo portati a vivere nella condizione della legalita’ e del riconoscimento della loro identita’”. Lo dice la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, durante una diretta web via social di Piu’ Europa sul tema “Verso il riscatto del lavoro invisibile” Emma Bonino e Benedetta Della Vedova.

LEGGI ANCHE: Le lacrime della ministra Bellanova non salveranno il Governo

Ma in termini numerici il Governo ha un’idea di quanto potranno essere le regolarizzazioni tra badanti e lavoratori agricoli, chiede Bonino. La ministra risponde: “Io non ho un quadro preciso” pero’ al ministero dell’Interno “stanno facendo una verifica sui numeri, c’e’ una proiezione di quelli che potrebbero aderire, poi bisogna vedere veramente quante sono quelle che aderiscono. Luciana Lamorgese ha detto che si parla di circa 200 mila, ma sicuramente sono molti di piu’ perche’ da quello che a me arriva dal mondo del volontariato, dal mondo cattolico, dalle associazioni che fanno i conti con le famiglie che vivono questa dimensione, il numero e’ molto alto”.