VIDEO | Come si diffonde il virus? L’esperimento della tv giapponese

ROMA – Il virus? Si diffonde rapidamente e con facilità. Per chi avesse avuto dei dubbi, ci ha pensato la tv giapponese NHK a dimostrare in che modo può passare da persona a persona. Come? Con un esperimento effettuato a un buffet cui hanno partecipato dieci persone. Una sola tra loro si è cosparsa le mani di una vernice fluorescente invisibile, a simboleggiare secrezioni contententi il virus. Poi, i partecipanti si sono mossi per trenta minuti nella stessa stanza. Al termine di questo lasso di tempo, una luce blu li ha illuminati, mostrando quanto la vernice si sia diffusa. Il risultato è che si trovava ovunque.

Non è la prima volta che la diffusione di un virus è oggetto di video chiarificatori. Successe già con la serie tv ‘Scrubs – Medici ai primi ferri’.

In uno degli espisodi, viene chiaramente mostrato come una serie di eventi casuali e apparentemente innocui possano essere in realtà fatali.