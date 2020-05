Parma sarà la Capitale italiana della cultura anche nel 2021

PARMA – Il titolo di capitale italiana della Cultura conferito a Parma per l’anno 2020 e’ stato prorogato al 2021, per compensare lo stop delle iniziative causato dall’emergenza coronavirus. La misura e’ inserita nel decreto Rilancio. Soddisfazione del Partito democratico di Parma, secondo cui “si tratta di un provvedimento che la citta’ merita per la passione e l’impegno con cui ha atteso l’arrivo del 2020. Ringraziamo il Governo tutto ed in particolare il ministro della cultura Dario Franceschini per l’attenzione che, ancora una volta, hanno dimostrato verso la nostra citta’”. L’estensione del titolo al 2021 “consentira’ all’economia della nostra provincia una ripresa piu’ rapida dalla crisi economica che stiamo affrontando, ma non c’e’ soltanto questo nel decreto rilancio”, proseguono il segretario provinciale del Pd Filippo Fritelli e quello cittadino Michele Vanolli, evidenziando che nel decreto “e’ previsto anche lo stanziamento di 92 milioni di per il raddoppio della ferrovia Pontremolese, infrastruttura strategica per la nostra provincia”.