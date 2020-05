Idea Rossi: “Curiamo gratis gli stranieri in vacanza in Italia”

FIRENZE – “Il governo deve provare a metterci tutti insieme e promuovere l’immagine dell’Italia anche dal punto di vista della tutela sanitaria. Se noi dessimo la possibilità a chi dagli Usa, dalla Russia e da altri Paesi del mondo viene a passare le vacanze in Italia e in Toscana di avere una copertura sanitaria questo potrebbe essere un vantaggio notevole”. È quanto propone in un’intervista su Radio 24 il governatore della Toscana, Enrico Rossi, in merito alla strategia turistica da implementare per rilanciare il settore nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

“Bisogna- aggiunge- che sia il governo a chiamarci e a fare un’iniziativa di promozione di carattere nazionale”. In questo senso visto che il “servizio sanitario ha dimostrato complessivamente di saper far fronte- conclude- una delle cose importanti sarebbe garantire che in caso di malattia chi viene in viaggio in Italia sia curato gratuitamente“.

